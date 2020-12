Manchester City coule (encore) Arsenal / League Cup

L'affiche avait de l'allure entre ces deux places fortes du foot britannique, mais il n'y a pas eu de match. Peut-être parce que City est un cador d'aujourd'hui, quand Arsenal est un cador d'un autre temps. C'est la réalité du moment. Auteurs d'une saison calamiteuse en Premier League, les Gunners sont sortis par la petite porte en League Cup, ce mardi soir, dans un rapport de force assez étrange.

Contre toute attente, tout ce beau monde se neutralisait à la pause lorsqu'Alexandre Lacazette avait répondu d'un coup de casque victorieux (1-1, 30e) à l'ouverture du score rapide de Gabriel Jesus, d'une tête imparable également (0-1, 3e). En fait, tout s'est accéléré au retour des vestiaires.

Arsenal n'a pas fait le poids

C'est là que la bande à Guardiola a pris le contrôle des opérations en retrouvant ses circuits si caractéristiques, mettant alors en lumière la porosité de la défense des Gunners. Avant même de réciter ses gammes, City a aussi pu profiter d'un cadeau, Runarsson manquant totalement son intervention sur un coup-franc botté par Mahrez (1-2, 55e). Un but qui a éteint la lumière. Car 4 petites minutes plus tard, Foden a conclu un mouvement limpide pour permettre aux Light Blues de prendre le large (1-3, 59e), avant d'endosser un costume de passeur pour Laporte, monté aux avant-postes et occasionnel buteur (1-4, 73e).

Dans ce marasme, tout juste pourra-t-on noter qu'Arsenal a eu quelques munitions pour relever un peu la tête, en fin de match, à l'image de Nicolas Pépé (85e, 90e+2), mais quand ça ne veut pas... Arsenal n'a pas fait le poids. Preuve en est, s'il le fallait, que l'élève Mikel Arteta est encore loin de son maître Pep Guardiola.

City accède donc une nouvelle fois au dernier carré de cette League Cup, dans lequel on retrouvera Brentford, qui a dompté Newcastle (1-0).