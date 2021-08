Manchester City, club le plus dépensier de la décennie

Manchester City est en tête de la liste de la FIFA des plus gros dépensiers en matière de transferts internationaux au cours de la dernière décennie. L'instance dirigeante mondiale a révélé lundi que 48,5 milliards de dollars avaient été échangés entre 2011 et 2020. Les champions de Premier League, ont dépensé beaucoup pour des joueurs comme Kevin De Bruyne et Ruben Dias au cours de cette période, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient en tête de liste.

Le Barça pas loin

Chelsea et Barcelone sont respectivement deuxième et troisième sur la liste, qui ne précise pas combien chaque club a dépensé au total. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid figurent parmi les cinq premiers, tandis que 12 des 30 premiers clubs, qui ont dépensé à eux seuls 19,3 milliards d'euros au cours de cette période, sont anglais. Pour rappel, Neymar a quitté le FC Barcelone pour le PSG pour un montant record de 222 millions d'euros, tandis que Madrid a fait venir Eden Hazard de Chelsea pour un montant qui pourrait atteindre 175 millions d'euros, ces dernières années.

