L'histoire de Sergio Agüero avec Manchester City est désormais terminée. Après une décennie de bons et loyaux services, l'Argentin a été invité à aller voir ailleurs. A l'origine de cette décision, Pep Guardiola, qui ne souhaitait plus poursuivre avec lui. Une attitude qui n'a pas plu à Agüero.



Selon le Dailymail, le "Kun" a été blessé par la manière de faire du tacticien espagnol, pas plus qu'il n'a apprécié le fait qu'aucune offre de prolongation ne lui ait été présentée. Le média cite également des sources qui confirment que les deux hommes ne se sont plus parlé durant de longues semaines après l'annonce de la fin du contrat de l'Argentin.

En forme, mais sur le banc

Sergio Agüero, qui n'a pratiquement pas joué en cette fin de championnat, était pourtant - et toujours selon le Dailymail - en forme suffisante pour apporter quelque chose aux Cityzens. Mais malgré leurs différents, les deux hommes ont tout de même sauver les apparences ce dimanche, à l'heure de célébrer le titre de champion de Manchester City.