Raphaël Varane a vécu des débuts "intenses" en Premier League sous les couleurs de Manchester United, lui qui a hâte de retrouver Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Associé à Harry Maguire à l'arrière, l'international français, débarqué du Real Madrid cet été, a effectué cinq dégagements, un record pour l'équipe, et a fourni une passe décisive pour le but victorieux de Mason Greenwood.

"Ronaldo aidera l'équipe"

"Une bonne sensation ! J'étais très, très heureux d'être ici et d'aider l'équipe à obtenir cette victoire", a déclaré le joueur de 28 ans aux médias de United. Le sentiment est absolument incroyable. La Premier League est très intense. Le jeu, c'est très rapide. Je suis venu ici pour cette sensation." Varane sera bientôt rejoint à United par son ancien coéquipier madrilène Cristiano Ronaldo, qui va revenir à Old Trafford après l'avoir quitté il y a 12 ans. "Je suis très heureux. C'est une légende et tous les joueurs peuvent apprendre quand on joue avec lui", a déclaré Varane à propos de Ronaldo. "Il est d'une grande aide pour tous les joueurs, pour tous les jeunes joueurs, et bien sûr il ne cesse de marquer des buts, donc il aidera l'équipe."