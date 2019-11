Man Utd: Van der Sar ne (re)viendra pas

Ouvertement ciblé depuis plusieurs mois par Ed Woodward, propriétaire de Manchester United, pour occuper le poste de directeur du football, Edwin van der Sar ne reviendra pas de sitôt chez les Red Devils. Le Néerlandais a prolongé son contrat de directeur général au sein de l'Ajax Amsterdam, et ce jusqu'en 2023.

Van der Sar a lui-même confirmé l'information ce vendredi, via les réseaux sociaux. L'ancien gardien de but international s'est dit "très content de cette prolongation de contrat" avec le club qui l'a vu débuter en 1991.

Very happy with my contract extension at this beautiful club! I started as a goalie in 1991, 3 years ago I became @AFCAjax CEO. We’ve had some difficult moments, but the good times are definitely back. And of course we want more in the future! ❌❌❌#VdSar2023 #ForTheFuture pic.twitter.com/3XFr8CDyIu