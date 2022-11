L'arrivée d'Erik ten Hag cet été a été saluée comme une nouvelle opportunité pour Donny van de Beek, 25 ans, mais au lieu de cela, le Batave a continué à sombrer sous la houlette d'un entraîneur avec lequel il avait déjà travaillé à l'Ajax, étant gêné par les blessures et la concurrence accrue.

Départ programmé pour Van de Beek

Dimanche, il a été titularisé pour la première fois en Premier League pour United depuis le 23 mai 2021. Il n'a joué que 65 minutes et a été sorti lors de la défaite 3-1 contre Aston Villa. Il est difficile d'imaginer un retour en bonnes grâces pour le Néerlandais à Old Trafford après une performance dans laquelle il n'a rien offert dans le rôle de numéro 10. Que Van de Beek soit maintenant sur le point de quitter Old Trafford n'est sûrement qu'une question de temps, que ce soit en janvier ou à l'été 2023, Manchester ne peut pas se permettre de le garder, en tout cas selon les informations du média Football-transfers.