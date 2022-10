Manchester United a eu la possibilité de recruter Hirving Lozano lors de la dernière fenêtre de transfert estivale, mais les discussions n'ont jamais été aussi loin pour l'attaquant mexicain. Les Red Devils manquent de personnel en attaque avec Marcus Rashford, tandis qu'Anthony Martial souffre de problèmes de forme et que Cristiano Ronaldo souhaite toujours quitter le club.

Lozano a été proposé à Man Utd

Il est apparu que Lozano avait l'opportunité de rejoindre Manchester United et qu'un transfert était une réelle possibilité l'été dernier alors que le club cherchait des options. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Lozano est sur le point de quitter Naples depuis un certain temps, mais un transfert ne s'est jamais vraiment matérialisé et Manchester United n'a jamais dépassé les premières discussions. "On m'a dit que Hirving Lozano a été proposé à Manchester United, rien d'autre. Ils n'ont jamais fait d'offre à Naples. La situation est vraiment calme, il est heureux à Naples maintenant ; je pense que son prix pourrait être autour de 20-25 millions d'euros."