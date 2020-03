Man Utd : Rashford va mieux

Les dernières nouvelles au sujet de Marcus Rashford étaient inquiétantes. Touché au dos lors d'un match de Cup face à Wolverhampton avec les Red Devils, l'international anglais a beaucoup progressé dans sa convalescence. Il affirme d'ailleurs se sentir "dix fois mieux" dans un entretien à Sky Sports. Rashford explique aussi comment il vit le confinement.

"Je lis des livres, je regarde Netflix"

« Chacun fait face du mieux possible aux circonstances. Je suis mon programme de rééducation chez moi, je lis des livres, je regarde Netflix et je fais ce que je peux pour que le temps passe plus vite. », raconte l'attaquant anglais, qui explique notamment pratiquer le vélo d'appartement.