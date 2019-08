Man Utd: Pogba et Martial bien titulaires

Sans surprise, les internationaux français Paul Pogba et Anthony Martial, tous deux décisifs il y a une semaine contre Chelsea (4-0), débutent avec Manchester United pour le déplacement à Wolverhampton, ce lundi soir (21h) en Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer effectue un changement dans le secteur offensif en lançant Daniel James sur l’aile droite, Andreas Pereira étant relégué sur le banc. Marcus Rashford et Jesse Lingard complètent le quatuor.

Du côté des Wolves, Joao Moutinho est bien là, en numéro 10, derrière le duo offensif Raul Jimenez-Diogo Jota. Willy Boly est titulaire en charnière centrale.

Le onze de départ: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Pogba - James, Lingard, Martial – Rashford.

