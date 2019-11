Man Utd: Pogba, ça reste flou

Absent des terrains depuis bientôt deux mois en raison d’une blessure à la cheville, Paul Pogba ne reprendra pas l’entraînement ces prochains jours avec Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a fait un point sur l’état de santé de son milieu de terrain champion du monde.

"Il a eu un autre examen au début de la trêve internationale et il n’est pas encore guéri. Mais il avance dans son programme de reprise et n’a plus besoin de plâtre. Il était parti pour 6 ou 7 semaines (d'indisponibilité). Il y a de la perte de la masse musculaire alors il doit progressivement marcher sur le tapis, faire du vélo sans chevillère", a expliqué le coach norvégien.

"La Pioche" en a encore "pour quelques semaines" mais devrait reprendre "en 2019" selon l’entraîneur des Red Devils.