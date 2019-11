Man Utd: Martial de nouveau titulaire

Anthony Martial enchaîne sa 4e titularisation en 5 matches avec Manchester United, ce dimanche (15h), pour la venue de Brighton, dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Daniel James et Marcus Rashford accompagnent l’international français dans le secteur offensif.

Juan Mata et Mason Greewood, titulaires contre le Partizan jeudi, en Ligue Europa, retrouvent le banc de touche, aux côtés notamment de Phil Jones ou Jesse Lingard. Pour rappel, Paul Pogba est toujours indisponible.

Neal Maupay, 4 buts cette saison en Premier League, est bien aligné à la pointe de l'attaque des Seagulls.

Le onze de départ: De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams – McTominay, Fred – James, Andreas, Rashford, Martial.

