Lors d'une session de questions-réponses sur Instagram Live, Marcus Rashford a choisi six joueurs de Manchester United, en se basant uniquement sur les éléments qu'il a pu voir à l’œuvre. Le joueur anglais, en phase de reprise après une blessure au dos, n'a mis qu'un seul de ses coéquipiers actuels dans son Top 6 : "Derrière, je mettrais Rio Ferdinand, j'aurais probablement De Gea, mais ça se joue à rien entre lui et Van der Sar.", a-t-il d'abord confié.

Marcus Rashford ne s'inclut pas dans son Top 6 des joueurs de MU

"Je n'ai que des joueurs offensifs à partir de là. J'ai Scholesy devant Rio. Giggs à droite, Ronaldo à gauche et Rooney devant." L'attaquant des Red Devils a délibérément pris soin de ne pas s'inclure : "Non, je ne me mets pas dedans. Pas encore."