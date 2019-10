Man Utd: Greenwood a prolongé

A seulement 18 ans, Mason Greenwood figure parmi les espoirs les plus prometteurs de Manchester United, lui qui reste le plus jeune joueur de l'histoire du club à avoir évolué en Premier League. Et vendredi soir, les Red Devils ont officialisé la nouvelle: l'attaquant anglais a prolongé son contrat et est désormais lié à son club formateur jusqu'au 30 juin 2023.

Les pensionnaires d'Old Trafford ont par ailleurs inclus une option leur permettant de prolonger unilatéralement le bail du principal intéressé d'une saison supplémentaire.