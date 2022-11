Man Utd : Fred l'a ''appris bien avant'' pour la venue de Casemiro

Le Brésilien a rejoint ses compatriotes Antony et Fred à Old Trafford, et ce dernier a depuis révélé qu'il savait que Casemiro quittait le Real Madrid pour rejoindre les Red Devils avant même que le transfert ne soit confirmé. "Tout le monde sait qu'il est l'un des meilleurs joueurs, qui a beaucoup gagné au Real Madrid ces dernières années. C'est donc un gars très expérimenté", a déclaré Fred à TNT Sports.

Fred aux anges avec son nouveau coéquipier

"Sur le terrain, c'est un grand joueur et en dehors du terrain, il a une énorme expérience. C'est donc un gars qui apporte beaucoup, à la fois sur le terrain et en dehors, il apporte beaucoup dans le vestiaire. Et c'est un plaisir de pouvoir jouer à ses côtés."



Lorsqu'on a demandé à Fred s'il était surpris par le départ de Casemiro du Santiago Bernabeu, le joueur de 29 ans a admis qu'il avait été légèrement choqué par la nouvelle au début. "Mec, au début, oui. Je l'ai appris bien avant qu'ils ne l'annoncent. Quelques mois avant, nous avions déjà parlé, moi et lui", a répondu Fred. "On a bien discuté, il m'avait demandé comment ça allait, je lui ai tout expliqué, ce qui se passait au club, que ce n'était pas un des meilleurs moments, mais qui, comme je l'ai dit, serait un nouveau départ avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et il a aimé le projet, a pensé que ce serait un projet cool et a décidé de nous rejoindre."