Man Utd: Entre 2 et 3 semaines d'absence pour Martial et Lingard

Sortis sur blessure, mardi soir, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain (0-2), Anthony Martial et Jesse Lingard seront absents "entre deux et trois semaines", a indiqué ce vendredi Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Red Devils.

Les deux hommes manqueront ainsi le déplacement à Chelsea ce week-end en FA Cup et la réception de Liverpool en Premier League la semaine prochaine. Ils sont aussi très incertains pour le match retour face au PSG.