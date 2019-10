Man Utd: Cette recrue à prix d'or dont Mourinho ne voulait pas

José Mourinho est de plus en plus bavard à mesure que son inactivité se prolonge. L'ancien manager de Manchester United n'est pas cité directement dans l'article de The Athletic sur le directeur sportif Ed Woodward, mais il a fait passer un message concernant le manque de contrôle qu'il avait sur le recrutement chez les Red Devils à l'époque. Le Portugais a par exemple subi les événements au sujet d'un joueur acheté près de 60 millions d'euros à l'été 2018, le Brésilien Fred. Selon le média américain, le "Special One" ne voulait pas du milieu de terrain du Shakhtar Donetsk, mais n'a pas mis son veto de peur que Woodward ne recrute strictement aucun autre joueur dans l'entrejeu. Fred n'a joué qu'une fois lors des six derniers matches coachés par Mourinho et n'a pas non plus trouvé une place de choix sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer.