Fred n'a pas hésité à défendre son coéquipier de Manchester United et du Brésil, Antony, qui a été critiqué pour un geste technique effectué lors du match contre Sheriff en Europa League, jeudi soir.



Malgré une victoire confortable de MU (3-0), dont un but de Cristiano Ronaldo, Antony a fait l'objet de nombreuses critiques pour l’initiative qu’il a eue durant cette partie. Le joueur de 22 ans a été sévèrement critiqué pour avoir effectué des rotations à 360 degrés sans pression de la part des défenseurs adverses. Paul Scholes, une légende mancunienne, l'a même qualifié de "clown" à la TV anglaise. Erik ten Hag a aussi eu à répondre à des questions sur cette « toupie » après le match et promettre qu’il corrigerait son joueur si ce dernier venait à répéter ses arabesques inutilement.

"Les Brésiliens ont la qualité dans le sang"

Mais, il y a un Mancunien qui ne partage pas cet avis, en l’occurrence Fred. Dans une interview à ESPN, il a tenu à apporter son soutien à son compatriote et coéquipier. "Je pense que cela commence par le fait que nous sommes brésiliens, a-t-il déclaré. Les Brésiliens ont la qualité dans le sang. Ça a toujours été comme ça depuis Pelé, avoir de la qualité, dribbler, marquer, danser, sourire. Je pense donc que les gens doivent comprendre cet aspect que nous avons. Donc ce qu'il a fait n'était offensant pour personne. Bien sûr, si c'est offensant, nous irons lui parler dans le vestiaire. Mais ce n'était pas une offense pour qui que ce soit. C'est son jeu. Je pense qu'il doit continuer à le faire".



Interrogé sur ce qu'il pensait des consultants comme Scholes qui critiquaient Antony pour ce tour, Fred a ajouté : "C'est très ennuyeux qu'il ait dut ça."