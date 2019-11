Man Utd: 7 absents à Bournemouth ?

Vainqueur à Belgrade (0-1) en Ligue Europa, et à Norwich (1-3) en Premier League la semaine précédente, puis tombeur de Chelsea (1-2) en 8e de finale de la League Cup en milieu de semaine, Manchester United va tenter de signer ce samedi un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues. Mais Ole Gunnar Solskjaer reste néanmoins à la tête d'un effectif amoindri au moment de rendre visite à Bournemouth, dès 13h30, pour le coup d'envoi de la 11e levée de championnat.

En effet, Paul Pogba, Axel Tuanzebe, Nemanja Matic et Luke Shaw continuent de se soigner et ne pourront tenir leur place face aux Cherries. Le manager norvégien pourrait par ailleurs être également privé de Victor Lindelöf, Marcus Rashford et Harry Maguire, touchés face aux Blues il y a trois jours et annoncés incertains.