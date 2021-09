Cristiano Ronaldo est venu à Manchester United pour marquer, c'est entendu. Sur ce premier point, l'artilleur portugais peut être comblé. CR7 empile les buts comme des perles depuis son comeback fracassant dans le nord de l'Angleterre. C'est lui, encore, qui a permis à son équipe de prendre un point contre West Ham ce dimanche, lors d'un rapport de force agréable et animé. Exploitant un centre parfait de son compatriote Bruno Fernandes, l'ancien Madrilène a déclenché une reprise imparable pour le but de l'égalisation en fin de première période (1-1, 34e) - son 4e but en 3 match depuis son nouveau départ à MU.

Lingard délivre Manchester United sur le fil

Mais Cristiano Ronaldo est aussi et surtout venu à Manchester United pour gagner - ce qu'il ne faisait plus sous la tunique bianconegra de la Juventus. Et sur ce second point, la marge est encore étroite. La bande à Solskjaer a manqué ses débuts en Ligue des Champions en s'inclinant à Berne contre les Young Boys (2-1). Un scénario que United aurait pu vivre une nouvelle fois sur la pelouse de West Ham.



Car ce sont bien les Hammers qui avaient débloqué la situation à la demi-heure de jeu sur une frappe limpide de Benrahma aux 20 mètres (30e). Et en seconde période, le match aurait pu basculer des deux côtés, à mesure que les lignes se sont étirées quand la fatigue a gagné du terrain. Il s'en est fallu de peu, mais les Mancuniens ont eu le dernier mot grâce à un exploit individuel de Lingard (2-1, 89e). Fort de ce succès, Manchester United revient à haut de Liverpool en tête de la Premier League. Le contrat est rempli. Sans mention.