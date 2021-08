Après un début de saison spectaculaire, Manchester United apparait moins souverain. En attendant le show Ronaldo, dans une semaine marquée par le comeback sensationnel de la superstar portugaise, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est revenue à la réalité du terrain avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Wolverhampton. Un voyage qui a permis à United de ramener trois points. C'était l'objectif espéré, mais c'est surtout un moindre mal au vu du déroulement de la rencontre. Car ce sont bien les Wolves qui auraient pu et dû s'imposer avec un peu plus de réussite dans ce rapport de force.

United s'est accroché

Les locaux ont eu les opportunités franches pour ouvrir le score, forts d'une prestation encore très intéressante dans le jeu. Après un premier arrêt de De Gea face à Raul Jimenez (3e), Wan-Bissaka a été l'auteur d'un sauvetage incroyable sur une tentative de Trincao (6e). Romain Saiss, d'un superbe ciseau retourné, a lui aussi fait passer un frisson dans la défense mancunienne (26e).



Au retour des vestiaires, Manchester United a encore été malmené par ces Wolves conquérant, mais De Gea a su s'interposer avec brio sur un double-arrêt face au même Saiss (69e). Le tournant du match, assurément. Puisque dans la foulée, Greenwood, bien décalé, repiquait dans l'axe avant de délivrer les siens d'un tir victorieux (0-1, 80e). Un petit but capital que Man United s'est attelé à défendre jusqu'à la fin.