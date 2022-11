Dans une interview accordée à CNN, Wayne Rooney a révélé que diriger Everton ou Manchester United "serait un rêve", les deux clubs étant proches de son "cœur". Il a déclaré : "Évidemment, Everton et Manchester United sont les deux clubs qui me tiennent vraiment à cœur, donc diriger l'un des deux serait un rêve.

Rooney affiche ses rêves

"J'acquiers encore beaucoup d'expérience avec ce que je fais. Vous voulez apprendre, et je veux aller à Everton ou à Manchester United. Je veux y aller et être capable de donner la meilleure version de moi-même. Je serais naïf de dire 'je vais aller gérer Manchester United dans un an ou deux'. Pour moi, il s'agit de travailler et de me développer, et si je fais cela et si je le fais de la bonne manière, alors je sens que ces emplois, ces opportunités viendront à moi éventuellement." Il a ensuite ajouté : "J'adore ça. Essayer de développer les joueurs, les jeunes joueurs, mais aussi avoir cette relation avec les joueurs plus âgés, et essayer de les développer."