Dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, Dalot s'est montré très performant sous les ordres d'Erik ten Hag jusqu'à présent cette saison. Le club a la possibilité de prolonger le contrat de l'international portugais d'une année supplémentaire, mais sa forme est telle qu'il lui a été suggéré d'améliorer ses conditions pour refléter son statut au sein de l'équipe.

Dalot n'est pas pressé

Et le joueur convoité par le Barça s'est exprimé : "Je pense simplement que cela ne vaut pas la peine de trop y penser en ce moment. Nous sommes dans un processus où nous pensons que nous devons améliorer notre jeu en tant qu'équipe et nous concentrer sur le club. Les individus devront venir [au second plan] à ce moment-là et il y a aussi la Coupe du monde qui arrive. Je ne pense pas que ce soit le moment de penser à cela [nouveau contrat]. "



Le défenseur a ajouté : "Je suis juste heureux d'aider ce club. J'aime jouer pour ce club, et je pense que je le montre à chaque fois que je mets un pied à Old Trafford et à chaque fois que je porte cet écusson. C'est le plus important pour moi [en ce moment]."