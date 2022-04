Man United accroche Chelsea / Premier League (J37)

Il ne faut pas s'y tromper : il était davantage question de fierté que d'enjeu mathématique véritable, ce jeudi soir, dans le choc anglais qui opposait Manchester United à Chelsea. Décevantes ces derniers mois, ces deux grosses cylindrées de Premier League devraient bien rester calées à leur place actuelle, sauf improbable retournement de situation. United est au pied du top 5 quand Chelsea, troisième, a vu Liverpool et City s'éloigner dans la course au titre.

Ronaldo carbure à l'orgueil

Cette belle affiche, Chelsea aurait dû la remporter avec un peu plus de réalisme dans ses temps forts. L'équipe de Thomas Tuchel a globalement dominé la rencontre, dans la tenue du ballon comme dans le nombre d'opportunités franches. Sans un grand De Gea en première période, elle aurait pu prendre le large. L'Espagnol s'est illustré face à Kanté (19e), ou encore Havertz (26e, 36e).



Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les Blues ouvrir le score sur une belle reprise de volée de Marcos Alonso (0-1, 60e). C'était sans compter sur Cristiano Ronaldo. Dans la foulée, l'inévitable CR7 s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité d'une frappe de mule (1-1, 62e). Le score n'a plus évolué, malgré une dernière alerte de James sur le poteau (80e).