Man U : Glazer présente ses excuses !

Impliqué dans la tentative de putsch d'une douzaine de superpuissances européennes, Manchester United a fait marche arrière en annonçant son désir de se retirer du projet de la Super Ligue, à l'instar des autres représentants anglais (Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham). Joel Glazer a fait profil bas en s'adressant aux supporters...

Glazer fait son mea culpa

"Vous avez clairement manifesté votre opposition à la Super Ligue, et nous vous avons écouté. Nous nous sommes trompés, et nous voulons vous montrer que nous pouvons arranger les choses, a déclaré le propriétaire américain dans une lettre adressée aux fans. Nous continuons à penser que le football européen doit devenir plus durable à long terme, pour l'ensemble de la pyramide. Cependant, nous reconnaissons pleinement que la Super Ligue n'était pas le bon moyen d'y parvenir."