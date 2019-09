Man U: Et si Pogba prolongeait ?

Après avoir affirmé haut et fort ses envies d'ailleurs, Paul Pogba va finalement rester au moins une saison de plus à Manchester United. Et peut-être bien plus qu'une saison d'ailleurs puisque les Red Devils aimeraient prolonger son contrat. Engagé avec le club mancunien jusqu'en 2021 avec une clause pour une saison de plus que l'entité peut lever unilatéralement, le milieu de terrain français devrait rapidement avoir sur la table un nouveau contrat avec une augmentation de salaire et surtout un bail longue durée. Selon le quotidien AS, les discussions ont même déjà été engagées avec son agent Mino Raiola: Une chose est sûre, si Pogba prolonge, les clubs qui le voulaient devront se faire une raison.