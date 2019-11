Man City: Un forfait de poids avant Liverpool

Ederson, victime d’une blessure musculaire mercredi en Ligue des champions, contre l’Atalanta (1-1), est forfait pour le choc au sommet en Premier League contre Liverpool, dimanche (17h30).

Pep Guardiola a confirmé le forfait du gardien brésilien face aux Reds et la titularisation de Claudio Bravo, 36 ans.

"On a un autre grand gardien. On a gagné la League Cup et la FA Cup grâce à Claudio Bravo. Il est un gardien exceptionnel et a joué beaucoup de matches avec le Chili. Je n’ai aucun doute", a lancé le coach catalan en conférence de presse.