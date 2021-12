Manchester City a résisté à une improbable remontée de Leicester pour remporter une neuvième victoire consécutive en Premier League et prendre six points d'avance en tête du classement. Les champions en titre semblaient avoir fait le plein de points à la mi-temps en menant 4-0 face à une équipe de Foxes décimée. Mais Leicester avait d'autres idées, avec trois buts en l'espace de 10 minutes en deuxième mi-temps. Une tête d'Aymeric Laporte rétablissait l'ordre et donnait à l'équipe locale un répit bien nécessaire, avant que le deuxième but de Sterling ne vienne assurer les points en fin de match, mais ce qui avait commencé comme une promenade de santé restera dans les mémoires comme un test beaucoup plus difficile pour les leaders du championnat.

Raheem Sterling perfectionniste

Raheem Sterling s'est exprimé au terme de la rencontre :"Le manager nous a prévenus à la mi-temps. Leicester en a concédé quatre en première mi-temps, mais chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont créé des occasions. C'est décevant. Nous devions simplement contrôler le jeu. C'était du football un peu trop lisse. Quand on mène 4-0, il faut tuer le match. Leicester a de très bons joueurs. Ils ne se sont pas découragés et ont continué à jouer. C'est tout à leur honneur."