Erling Haaland est en train de réussir des débuts tonitruants dans le championnat anglais. Le Norvégien bat tous les records pour une recrue et ses performances s’inscrivent dans la lignée de celles qu’il réussissait au Borussia Dortmund. Rien ne semble pouvoir arrêter la machine scandinave et c’est à se demander s’il n’a pas une recette secrète.

"Haaland a un très bon équilibre mental"

La question a été posée à Manel Estiarte, l’adjoint de Pep Guardiola. Le technicien espagnol a mis en avant les qualités intrinsèques du Norvégien, mais il a aussi et surtout souligné les vertus mentales de la recrue phare des champions d’Angleterre. "C'est un garçon très gentil, a-t-il indiqué pour commencer dans une interview au quotidien AS. Jeune mais à l'esprit nordique, il prend les choses avec moins de peine que les Latinos comme nous. Ni grandes démonstrations de bonheur, ni grandes démonstrations de tristesse. Il a un très bon équilibre mental pour son âge. Il y a plusieurs mois, il avait décidé qu'il signerait à City."



Même s’il ne se fait aucune inquiétude pour Haaland, Estiarte a affirmé que l’engouement qu’il y a autour du joueur n’est pas forcément une bonne chose. Il demande à tempérer les ardeurs générales : "Un tel départ en Premier League est peut-être surprenant, mais ce n'est pas le moment de l'élever ou de le couler s'il échoue par la suite. Cela ne fait que commencer, nous devons donc être enthousiastes et excités, mais nous ne devons pas non plus penser que Halaand va marquer 70 ou 80 000 buts. Nous devons prendre soin de lui parce qu'au final, c'est un garçon de 22 ans, même s'il est vrai qu'il a des capacités physiques et un talent pour le football impressionnants".