Man City: Pas de Mendy à Liverpool

Manchester City se déplace chez le leader Liverpool, ce dimanche lors du grand choc de la Premier League, comptant pour la 12e journée (17h30). Benjamin Mendy, sélectionné par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus et attendu lundi à Clairefontaine, ne figure pas sur la feuille de match.

L'Espagnol Angelino prend la place de latéral gauche. Pep Guardiola aligne Fernandinho au poste de défenseur central. En attaque, Agüero est préféré à Gabriel Jesus. Sterling et Bernardo Silva occupent les ailes du double champion sortant. Mahrez et David Silva sont sur le banc.

Le onze citizen: Bravo - Walker, Stones, Fernandinho, Angelino - Rodrigo, Gundogan, De Bruyne - B. Silva, Agüero, Sterling.

How we’re lining-up at Anfield



Bravo, Walker, Stones, Fernandinho (C), Angelino, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Carson, Jesus, Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden



