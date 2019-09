Man City: Mendy titulaire, Sterling sur le banc

Manchester City affronte Watford ce samedi après-midi à l’Ethiad Stadium, dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Rentré en jeu à la 83e minute mercredi dernier en Ligue des champions sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (victoire 3-0 des Citizens), Benjamin Mendy retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le 17 avril dernier. Raheem Sterling sera quant à lui remplaçant pour la première fois de la saison.

XI | Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero



Subs | Bravo, Sterling, Gundogan, Jesus, Angelino, Cancelo, E Garcia



