Man City: Mendy encore absent

Peu épargné par les blessures depuis deux ans environ, Benjamin Mendy ne sera pas sur le pré ce dimanche, à l'occasion de la 26e journée de Premier League et le choc entre Manchester City et Chelsea. Le latéral gauche français continue de se soigner, tout comme le Belge Vincent Kompany et le Chilien Claudio Bravo.

En revanche, la presse anglaise croit savoir que Josep Guardiola devrait pouvoir titulariser Kevin de Bruyne et Raheem Sterling, qui étaient tous deux sur le banc des remplaçants il y a quatre jours, à l'occasion du déplacement victorieux des Citizens sur la pelouse d'Everton (0-2).