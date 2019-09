Man. City-Mahrez: "On ne regarde pas le classement"

Revenus à cinq points de Liverpool, qui a remporté ses 7 matches de Premier League, après leur victoire sur la pelouse d’Everton samedi après-midi (1-3), les joueurs de Manchester City ne se préoccupent pas du classement à en croire Ryiad Mahrez, meilleur Mancunien sur le terrain et auteur du deuxième but des siens sur coup franc.

"On est habitués, a répondu sur Sky Sports l’international algérien, interrogé sur ce duel avec les Reds. La saison dernière, on était au tête-à-tête et on devait gagner tous les matches. Et c’est pareil cette saison. On est faits pour essayer de gagner tous les matches, donc quoi qu’ils fassent, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, on doit gagner. Et on ne regarde pas le classement, on se concentre juste sur nous pour réaliser le match parfait. Et puis il y a encore beaucoup de matches à jouer, je crois qu’il y a encore 93 points en jeu donc ça fait beaucoup."