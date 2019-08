Man City: Laporte, Aguero et De Bruyne titulaires

Pep Guardiola continue de faire tourner son effectif pour la réception de Brighton, ce samedi (16h), comptant pour la 4e journée de Premier League.

Le technicien espagnol garde sa même base défensive, articulée au tour d'Aymeric Laporte, fraîchement appelé par Didier Deschamps avec l'équipe de France. Au milieu de terrain, c'est Ilkay Gundogan qui sort du onze de départ au profit de Rodrigo, tandis que devant c'est Bernardo Silva qui prend place sur le banc, pour le retour de Riyad Mahrez.

Du côté de Brighton, on notera la titularisation de Neal Maupay en attaque.

Here's how we line-up for #MCIBHA...



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Sterling, Mahrez, Aguero.



SUBS | Bravo, Gundogan, Angelino, Bernardo, Fernandinho, Cancelo, Foden.



⚽️ @HaysWorldwide

#mancity pic.twitter.com/CG5f82xWpE