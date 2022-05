L'attaquant norvégien, très convoité ces dernières années, aurait passé sa visite médicale à Bruxelles, et le transfert pourrait être annoncé officiellement cette semaine. Selon diverses sources en Angleterre et en Allemagne, l'accord est acquis. Erling Haaland dispose d'une clause libératoire de 64 millions de livres sterling, que Manchester City activera, tandis que le joueur serait satisfait de l'enveloppe financière que le club des Eastlands lui propose en termes de salaire et de bonus notamment.

Un transfert imminent

L'accord a été quelque peu compliqué par le décès de l'agent de Haaland, Mino Raiola, mais il semble maintenant entrer dans la phase finale. Le club du Borussia Dortmund s'est exprimé au micro du média allemand Sport1 après que la nouvelle de la visite médicale de Haaland ait été annoncée. "Les joueurs ne s'entraînent pas aujourd'hui et nous avons permis à Erling de s'occuper de ses affaires personnelles." Une explication bien peu convaincante, qui renforce la thèse d'un départ.