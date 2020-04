Man City - Gundogan : « Lewandowski, c'est le plus complet »

Convié par le média DAZN à commenter un ancien match du Borussia Dortmund, Ilkay Gündoğan en a profité pour jeter des fleurs à Robert Lewandowski. Pour rappel, la paire avait évolué ensemble au BvB il y a quelques années. Et le milieu citizien en garde un excellent souvenir.

"Lewandowski est le meilleur attaquant au monde"

"Ce fut une grande joie de jouer avec lui. Il s'est amélioré avec le temps. Techniquement, il a toujours été génial, aujourd’hui il a ce sang-froid devant les buts. Pour moi, il est actuellement le meilleur et aussi le plus complet des attaquants dans le monde", a louangé le milieu de terrain. Un grand attaquant et un homme très généreux. L'international polonais a récemment offert 1 million d'euros pour lutter contre le coronavirus.