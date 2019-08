Man City: Guardiola revient sur son altercation avec Agüero 

C'était l'une des scènes étonnantes de la rencontre entre Manchester City et Tottenham (2-2), samedi. Sorti à la 66e minute, Sergio Agüero a eu explication virulente avec son entraîneur, Pep Guardiola, en regagnant le banc. Au point que Mikel Arteta a dû séparer les deux hommes.

Le manager espagnol en livre l'explication: "Agüero pensait que j'étais en colère à cause du but qu'on venait d'encaisser. C'était sur un corner, je voulais du marquage individuel. Il pensait que j'étais en colère contre lui. Parfois j'en fais trop le long de la ligne de touche, mais rarement je suis en colère contre mes joueurs. J'ai été footballeur, je sais ce que c'est d'être sur le terrain. On a parlé après le match et pendant. C'est un garçon que j'adore."

L'incident est donc totalement clos, d'autant que la réconciliation avait eu lieu avant la fin du match, quand Guardiola et Agüero avaient célébré ensemble le but de Gabriel Jesus, finalement refusé.