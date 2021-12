Man City : Guardiola recadre Foden et Grealish

Pep Guardiola connu pour son intransigeance dans la gestion de ses joueurs, n'a pas manqué de remettre les pendules à l'heure pour Jack Grealish et Phil Foden. Les deux joueurs internationaux anglais ont été vus en train de faire la faire la fête, dans une publication de Grealish postée sur les réseaux sociaux, le soir après leur match contre Leeds. Le technicien espagnol n'a pas manqué de réagir, tout d'abord en les excluant pour la rencontre face à Newcastle, puis en lançant un dernier avertissement, en conférence de presse d'après match relayée par Marca.

Pep Guardiola : "ils ne joueront pas"

"Ce n'était pas une rotation. J'ai choisi cette équipe parce que ces gars-là méritaient de jouer aujourd'hui et pas les autres" s'exprimait l'ancien entraîneur du Bayer Munich après la victoire des Citizens contre Newcastle (0-4), où Grealish et Foden se sont vus siéger 90 minutes sur le banc.

Incitant même également de manière explicite ses hommes à se tenir à carreau durant la période de fête à venir. "À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand en dehors du terrain le comportement n'est pas approprié, ils ne joueront pas (...). Nous devons être concentrés tout le temps, en raison des distractions au moment de Noël et de tout ce qui se passe à ces dates, nous devons être concentrés". Voilà qui démontre une envie du coach de Manchester City, actuellement en tête de Premier League devant Liverpool, de ne faire preuve d'aucune forme de relâchement.