Présent ce vendredi en conférence de presse, du côté de Manchester City, Pep Guardiola est bien sûr revenu sur la disparition de Diego Armando Maradona, mort ce mercredi d'un arrêt cardiaque à l'âge de soixante ans. L'occasion pour l'entraîneur des Cityzens d'évoquer Sergio Agüero, entré en jeu malgré tout face à l'Olympiakos le jour de la mort de la star argentine, mais également ancien époux de la fille de Maradona, Giannina, avec qui il a eu un enfant prénommé Benjamin, aujourd'hui âgé de onze ans.



"C'est difficile pour moi de vous dire ce qu'il a ressenti. Ce match face à l'Olympiakos a été particulièrement difficile, pour lui et pour son fils. Ça a été dur. Il connaissait bien Maradona qui était le grand-père de son fils. C'est une triste situation pour la famille, mais il va bien."

Quatre ans et un enfant avec Giannina Maradona

Agüero et Giannina Maradona s'étaient séparés en 2012, trois ans après la naissance de Benjamin, après avoir vécu quatre années ensemble. Le jour du décès de Diego Maradona, le "Kun" avait posté un message sur les réseaux sociaux sur lequel on pouvait lire : "Nous ne t'oublierons jamais. Tu seras toujours avec nous. Merci Diego RIP".







Côté terrain, l'avant-centre de City a encore du chemin à faire avant de retrouver sa forme optimale, comme l'a confirmé Pep Guardiola ce vendredi : "Il n'est toujours pas dans une condition parfaite. Sa blessure a été longue. Il doit encore travailler mais nous n'avons aucun doute. Il a juste besoin d'un peu de temps. Il a encore sept mois devant lui pour se montrer."