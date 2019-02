Man City-Guardiola: "Mahrez ? Je ne peux pas lui donner les minutes qu'il mérite"

L'empilage des talents à Manchester City ne fait pas que des heureux, à l'image de Riyad Mahrez. L'ancien Havrais, arrivé de Leicester cet été, est clairement le quatrième choix de Pep Guardiola cette saison chez les Citizens, derrière Bernardo Silva Raheem Sterling et Leroy Sané.

Interrogé à son sujet, l'entraîneur catalan ne s'est pas caché. "S’il ne joue pas, c’est à cause de moi, a-t-ils admis dans des propos rapportés par RMC. Il n’est pas absolument pas responsable. Je suis triste parce qu’il s’entraîne bien. C’est un joueur au talent incroyable." Et Guardiola d'en remettre une couche sur l'Algérien: "Nous sommes contents de lui mais malheureusement je ne suis pas gentil. En fait, je ne peux pas lui donner les minutes qu’il mérite alors je suis désolé. Son heure va venir et je suis sûr qu’il jouera bien."

Cette saison, Mahrez ne compte que 10 titularisation en 27 journées de Premier League, un temps de jeu qui a clairement fondu en 2019 avec 26 minutes de championnat disputées sur 540 possibles (6 matches). Le milieu offensif est en revanche sollicité pour officier en coupes nationales (6 titularisations en 7 matches) et pourrait encore l'être ce samedi contre la formation de quatrième division, Newport County, en huitième de finale de la FA Cup.