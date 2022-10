Man City : Guardiola l'assure, Haaland ne gêne personne au club

A force de prendre toute la lumière du côté de Manchester City, Erling Haaland va-t-il commencer à faire (fait-il déjà ?) de l'ombre aux autres grands joueurs qui composent le vestiaire des Skyblues ? En cette fin de semaine, Pep Guardiola s'est vu offrir une chance d'aborder le sujet, après ce simple constat : "Toutes les questions sont sur Erling..." Il faut dire que le buteur norvégien, recruté cet été au Borussia Dortmund, réalise un début de saison absolument exceptionnel.



Après 11 matches, Haaland a déjà inscrit 19 buts et ce alors qu'il n'a terminé que 4 desdites rencontres. Impressionnant statistiquement mais également époustouflant dans le jeu, le joueur de 22 ans attire logiquement tous les regards. Une situation qui ne gênerait personne dans le Nord de l'Angleterre. "Les gars à Manchester City l'acceptent parfaitement", a assuré Guardiola devant les journalistes vendredi, évoquant notamment celui qui était, a priori, la star du vestiaire avant l'arrivée du Norvégien. "De Bruyne est une personne exceptionnelle et il est heureux d'avoir Erling (dans l'équipe, ndlr), a confié le technicien catalan. Et il en va de même pour tous les joueurs."

"Pas besoin de dire quoi que ce soit"

On ne saurait - pour l'heure - donner tort à l'ancien coach du Barça tant les résultats, le jeu pratiqué, les sourires affichés et les premières connexions apparentes entre Haaland et ses partenaires semblent abonder dans son sens. En ce qui concerne De Bruyne, sa relation sur le terrain avec le jeune buteur semble même couler de source. Le temps des premiers bilans arrivera plus tard, sur ce sujet, mais d'ici-là, Pep Guardiola est simplement reconnaissant de pouvoir travailler avec le natif de Leeds.



"Il a ce talent, cette qualité. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, s'est enthousiasmé Guardiola, faisant référence en l'occurence à l'instinct de buteur d'Haaland. Donc merci beaucoup d'avoir choisi de venir ici, et au club, à toutes les personnes impliquées dans son arrivée ici, car nous avons la chance d'avoir ce talent avec nous." Un talent qui permettra enfin à Guardiola de regagner la Ligue des champions ?