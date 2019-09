Man City: Guardiola félicite Liverpool… pour le titre de champion !

Battu à Norwich samedi (3-2), Manchester City, deuxième de Premier League, accuse désormais cinq points de retard sur Liverpool, vainqueur un peu plus tôt de Newcastle (3-1).

Interrogé sur cet écart en conférence de presse, Pep Guardiola a préféré d’abord manier l’ironie. "On est en septembre, ok ? Félicitations Liverpool, vous êtes les champions… On est en septembre, qu’est-ce qu’on peut faire ?, a répondu l’entraîneur des Citizens. On va récupérer, s’entraîner et revenir. On est à cinq points. Mais contre Tottenham, on avait extrêmement bien joué (2-2). Et pour ce qui est d’aujourd’hui, on doit savoir exactement quoi faire dans les moments importants. Mais je félicite Norwich. On doit apprendre de ça."