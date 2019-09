Man City-Guardiola: "Arteta peut me succéder"

A la tête de l'équipe première de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola a évoqué sa possible succession au poste d'entraîneur. Et pour lui, il ne faudrait pas chercher bien loin pour trouver la personne idéale, puisque son adjoint, Mikel Arteta, est son choix premier.

"Il pourrait tout à fait me succéder, a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. Il connait tous les joueurs que l'on affronte chaque week-end, puisqu'il a joué contre bon nombre d'entre eux au cours de sa carrière. C'est un homme incroyable, qui a une science du jeu et qui ressent parfaitement les choses et le football."

Un véritable plaidoyer qui aura sûrement été entendu par les dirigeants de City.