Man City est encore plus complet

Toujours en quête d’un premier sacre en Ligue des champions depuis son départ du FC Barcelone (où il a soulevé deux coupe aux grandes oreilles en 2009 et 2011), Pep Guardiola peut se targuer de diriger la meilleure équipe de Premier League. Et de loin. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont survolé ce championnat si difficile en atteignant les 100 points en 2018 et en résistant à une formidable équipe de Liverpool (d’un point) en mai dernier.

Cet été, les Citizens ont recruté trois joueurs qui leur feront beaucoup de bien. D’une part, Rodri (23 ans) est le nouveau numéro 6 de l’équipe. Fernandinho (34 ans) a décliné la saison dernière et Ilkay Gündogan a évolué devant la défense, alors qu’il est davantage un relayeur. L’international espagnol, qui a coûté 70 millions d’euros, est un meneur reculé doté d’une vision de jeu au-dessus de la moyenne. Comme si Pep avait (enfin) son Busquets version bleu ciel.

Quant aux signatures des latéraux Joao Cancelo (65 M€) et Angelino (6 M€), elles offrent au coach catalan de nouvelles possibilités. L’an dernier, Guardiola a remballé son 3-5-2, avec Benjamin Mendy dans le couloir gauche, au profit d’un 4-3-3. Sur le terrain, City a quand même évolué en 3-5-2 en jeu de position, avec un seul et unique joueur extérieur de chaque côté, Oleksandr Zinchenko à gauche et Bernardo Silva à droite. Kyle Walker est celui qui occupe deux postes: latéral droit en phase défensive et stoppeur quand son équipe a la balle.

Si Angelino, qui sort d’une belle saison avec le PSV Eindhoven, va mettre Zinchenko et Mendy en concurrence, Cancelo pourrait devenir l'innarrêtable piston droit d’un "vrai" 3-5-2, avec Kyle Walker définitivement défenseur central droit. Bernardo Silva passerait ainsi dans l’axe, en 8 ou en 10 (selon l'organisation de l'entrejeu adverse), afin de ménager un David Silva âgé de 33 ans et qui était dépassé par les événements lors du quart de finale aller contre Tottenham en C1 (1-0). Ce City amélioré sera-t-il enfin paré pour aller au bout sur la scène européenne ? C'est l'une des principales questions de la saison qui débute en Angleterre.