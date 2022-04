Man City : De Bruyne et Walker, forfaits attendus

Ils ne se quittent plus. Manchester City et Liverpool bataillent pour le titre en Angleterre (un point les sépare), pourraient se retrouver en finale de Ligue des champions et s’affronteront samedi après-midi en demi-finale de la Cup ! A l’occasion de la rencontre de Coupe d’Angleterre, les Cityzens risquent d’être handicapés par les absences de Kevin de Bruyne et Kyle Walker. Le meneur de jeu belge et le latéral anglais sont sortis blessés mercredi au cours du quart retour de C1 face à l’Atlético de Madrid.

"Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines"



Touchés à une cheville, les deux joueurs pourraient manquer une dizaine de jours, voire plus. Vendredi, à la mi-journée, le club n’avait pas encore communiqué officiellement sur le sujet. « Nous avons joué il y a trois jours et maintenant nous avons beaucoup de blessés. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines », soufflait Pep Guardiola après le match de C1, sur RMC Sport.



Le manager mancunien redoute peut-être un état de fatigue général de ses joueurs, favorable aux blessures. Et ce n’est vraiment pas le moment pour le technicien espagnol et son groupe.