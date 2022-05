Le milieu de terrain d'Aston Villa Philippe Coutinho admet qu'il a reçu de nombreux messages de ses anciens supporters de Liverpool avant le choc contre Manchester City. Coutinho fera partie de l'équipe de Villa ce week-end dans l'espoir de rendre un grand service à ses anciens employeurs dans la course au titre, tout comme Danny Ings et le manager Steven Gerrard.

Coutinho pas concerné

Liverpool a besoin de trois points contre les Wolves à Anfield, mais compte également sur les adversaires de City pour prendre au moins un point aux hommes de Pep Guardiola afin d'avoir une chance de remporter le titre. En prévision du match de ce week-end, le joueur de 29 ans a déclaré au Daily Mail : "C'est un grand match à jouer. Mais nous voulons bien finir contre un grand club, et c'est tout. Nous voulons toujours nous améliorer, bien faire et finir le plus haut possible."



"Je ne me soucie que de mon nouveau club. Je veux bien jouer pour eux. J'ai reçu beaucoup de messages de fans de Liverpool sur les médias sociaux, mais je ne les regarde pas tant que ça de toute façon. Je me concentre uniquement sur les matchs que nous avons. City est l'une des meilleures équipes du monde. C'est toujours difficile de les affronter. Mais nous les avons déjà affrontés et nous nous sommes bien débrouillés, nous avons rivalisé tout au long du match. C'est ce que nous voulons faire cette fois-ci et rivaliser au même niveau."