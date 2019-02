Man City: Changement d'équipementier

Manchester City va changer d'équipementier à partir de juillet 2019. Équipés par Nike depuis 2013, les Citizens ont conclu un partenariat sur le long terme avec Puma.

"Nous sommes très heureux de nous associer au City Football Group, dont le succès, l’ambition et le sens de l’innovation les ont amenés à établir de nouvelles normes, sur et en dehors du terrain", a déclaré Bjorn Gulden, le PDG de Puma. La marque franco-allemande équipera donc Gérone, le Melbourne City FC ou le Sichuan Jiuniu FC. Le New York City FC n'est pas concerné car les clubs de MLS sont tous équipés par adidas.

David Silva et Sergio Agüero, égéries Puma, ont notamment été mis en avant par la marque dans une vidéo publiée sur Twitter ce jeudi.

