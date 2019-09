Man City: Agüero, Bernardo et Mendy sur le banc contre Everton

En déplacement sur le terrain d'Everton, samedi après-midi (18h30), Manchester City présente un onze remanié à l'occasion de la 7e journée de Premier League. Pep Guardiola a notamment décidé de laisser sur le banc Sergio Agüero, Bernardo Silva, David Silva et Benjamin sur le banc, au profit de Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan et autre Oleksandr Zinchenko, tous titulaires. Dans les rangs des Toffees, les Français Lucas Digne et Morgan Schneiderlin sont titulaires alors que Djibril Sidibé démarre sur le banc.

