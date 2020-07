Malgré Lacazette, Arsenal chute chez les Spurs

Les Spurs de José Mourinho devaient absolument l'emporter pour ne pas s'éloigner davantage des places qualificatives pour la Ligue Europa, alors qu'en face, les Gunners ne comptaient qu'une longueur d'avance sur leur adversaire du jour. Un match à enjeux donc, pour une équipe de Tottenham qui a produit très peu de jeu lors de sa dernière sortie face à Bournemouth. Les locaux, qui n'ont remporté qu'une seule de leurs trois dernières rencontres, encaissaient l'ouverture du score signée Lacazette au quart d'heure de jeu. L'ancien lyonnais récupérait le cuir et décochait une frappe puissante du droit qui allait se loger dans la lucarne gauche de Lloris. Mais les Gunners se relâchaient trois minutes plus tard. Heung-min Son héritait du ballon suite à une mésentente entre Kolasinac et Luiz, se jouait de l'ancien parisien, puis égalisait d'un d'un petit piqué pour le 1-1. Le score à la pause pour une égalité parfaite avec des buts inscrits suite à des erreurs défensives.

Les visiteurs étaient meilleurs que les locaux en début de second acte, mais avaient du mal à trouver la faille pour autant. À l'heure de jeu, Aubameyang voyait sa tentative puissante heurter la barre de Lloris suite à un décalage de Lacazette. L'intensité de la rencontre retombait quelque peu par la suite, même si Damian Martinez devait intervenir dans les pieds de Son sur une passe en retrait de Kane. C'est finalement d'Alderweireld que viendra la lumière pour les Spurs. Alors qu'il restait dix minutes à jouer, le défenseur des Lily Whites imposait son physique sur corner pour battre Martinez. Mais plus rien n'allait être marqué. 2-1, Tottenham s'empare de la 8e place au classement avec 2 points d'avance sur Arsenal.