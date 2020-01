Devancé par Sadio Mané pour le titre du meilleur joueur africain de l'année, Riyad Mahrez a pu bien se consoler ce mercredi. Le joueur de Manchester City a reçu le prix du joueur algérien de l'année, décerné par le site de DZFoot. La récompense, intitulée DZ Foot Award, lui a été remise à l'issue d'un entrainement avec les Eastlands, au lendemain de la victoire contre Manchester United en League Cup. Un succès auquel le natif de Sarcelles a d'ailleurs largement contribué puisqu'il a été élu homme du match.



Mahrez a été choisi par les internautes de ce site, avec une période de votes qui s'est étalée sur deux semaines. Quoi de plus logique pour celui qui a guidé les Fennecs sur le toit de l'Afrique en juillet dernier. Au nombre de suffrages, il devance quatre de ses coéquipiers de la sélection. Youcef Belaïli, arrive second mais loin derrière le lauréat (17% de points contre 42% pour l'ancien Havrais). Suit Ismael Bennacer (3e, 17%), ainsi que Youcef Atal (4e) et Baghdad Bounedjah (5e). Un quintet qui a donné beaucoup de bonheur aux supporters algériens durant l'année 2019.

Une année riche en récompenses pour Mahrez



C'est la première fois que Mahrez est primé dans cette récompense, mais probablement pas la dernière. Au palmarès, le plus titré reste Karim Ziani, vainqueur à trois reprises de ce prix individuel. Pour rappel, Mahrez a aussi été choisi mardi dans l'équipe-type africaine de l'année, et son but face au Nigeria a été désigné comme le plus beau en 2019 sur le sol africain.