Lys Mousset (Sheffield United) : « J'attends le coup de fil d'Aliou Cissé »

Né en France d’un père originaire du Sénégal, l'attaquant de Sheffield United Lys Mousset rêve de rejoindre la tanière des Lions de la Teranga. « J'ai toujours voulu jouer pour le Sénégal. Depuis tout petit, j’ai toujours dit à mon père que je voulais jouer pour le Sénégal. Là, je n’attends que le coup de fil du coach Aliou Cissé », déclare l'ex-international U21 français dans un entretien publié mercredi par le quotidien sportif sénégalais Record et cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Auteur de cinq buts et quatre passes décisives cette saison, le joueur formé au Havre se présente comme un « cousin » du portier rennais Edouard Mendy, qui garde également la cage des Lions. « On a une équipe extraordinaire et la concurrence est toujours présente dans le football, c’est normal », ajoute l'ancien joueur de Bournemouth. Si toutefois Aliou Cissé entendait cet appel du pied, Mousset aurait à faire face à une rude concurrence à son poste, avec Mbaye Niang (Rennes), Famara Diedhiou (Bristol City), Habib Diallo (Metz) et autre Moussa Konaté (Amiens).